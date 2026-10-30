China se opone a posibles prohibiciones de Estados Unidos a teleoperadoras chinas

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun consideró en una rueda de prensa rutinaria que Estados Unidos "generaliza el concepto de seguridad nacional, abusa del poder del Estado y reprime sin razón a las empresas chinas".

"China se opone con firmeza y expresa su profundo descontento", afirmó Guo, que opinó que la actuación estadounidense "obstaculiza gravemente los intercambios económicos y comerciales normales entre las empresas de ambos países".

Asimismo, el vocero juzgó que dicha medida "no responde a los intereses de ninguna de las partes, incluidas las empresas y los consumidores estadounidenses" y aseguró que Pekín adoptará las "medidas necesarias" para defender sus derechos e intereses.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. anunció este jueves que el 19 de noviembre votará una propuesta para prohibir a tres grandes empresas chinas de telecomunicaciones - China Mobile, China Telecom y China Unicom - el acceso directo a números de teléfono estadounidenses, así como a otros proveedores de servicios basados en protocolo IP.

El organismo ya había prohibido a las tres operadoras chinas prestar servicios internacionales de telecomunicaciones en EE.UU., y estudia además impedirles conectarse a las redes estadounidenses y operar centros de datos en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FCC indicó también el jueves que prevé vetar a los proveedores de servicios habilitados por IP que utilicen equipos de empresas incluidas en su lista de riesgos para la seguridad nacional, entre ellas Huawei o ZTE, según indica la cadena estadounidense CNA.

Las acusaciones de espionaje son uno de los focos de fricción entre EE.UU. y China que, en plena competencia por el liderazgo tecnológico, tratan de controlar el flujo de información y tecnología sensible.

Mientras que Washington mantiene restricciones a la exportación de chips avanzados a China, Pekín anunció recientemente una propuesta de medidas para proteger sus "secretos comerciales" frente a entidades extranjeras.