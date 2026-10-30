ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
15º
Ahora
ver más
15º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 05:40

China se opone a posibles prohibiciones de Estados Unidos a teleoperadoras chinas

Imagen sin descripción

Pekín, 30 oct (EFE).- China expresó este viernes su "firme oposición" a la prohibición que el regulador estadounidense de telecomunicaciones votará el próximo mes para impedir que tres grandes teleoperadoras chinas accedan directamente a números de teléfono de EE.UU., y advirtió que defenderá sus intereses.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun consideró en una rueda de prensa rutinaria que Estados Unidos "generaliza el concepto de seguridad nacional, abusa del poder del Estado y reprime sin razón a las empresas chinas".

"China se opone con firmeza y expresa su profundo descontento", afirmó Guo, que opinó que la actuación estadounidense "obstaculiza gravemente los intercambios económicos y comerciales normales entre las empresas de ambos países".

Asimismo, el vocero juzgó que dicha medida "no responde a los intereses de ninguna de las partes, incluidas las empresas y los consumidores estadounidenses" y aseguró que Pekín adoptará las "medidas necesarias" para defender sus derechos e intereses.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. anunció este jueves que el 19 de noviembre votará una propuesta para prohibir a tres grandes empresas chinas de telecomunicaciones - China Mobile, China Telecom y China Unicom - el acceso directo a números de teléfono estadounidenses, así como a otros proveedores de servicios basados en protocolo IP.

El organismo ya había prohibido a las tres operadoras chinas prestar servicios internacionales de telecomunicaciones en EE.UU., y estudia además impedirles conectarse a las redes estadounidenses y operar centros de datos en el país.

La FCC indicó también el jueves que prevé vetar a los proveedores de servicios habilitados por IP que utilicen equipos de empresas incluidas en su lista de riesgos para la seguridad nacional, entre ellas Huawei o ZTE, según indica la cadena estadounidense CNA.

Las acusaciones de espionaje son uno de los focos de fricción entre EE.UU. y China que, en plena competencia por el liderazgo tecnológico, tratan de controlar el flujo de información y tecnología sensible.

Mientras que Washington mantiene restricciones a la exportación de chips avanzados a China, Pekín anunció recientemente una propuesta de medidas para proteger sus "secretos comerciales" frente a entidades extranjeras.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más
04
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más
05
Policiales
Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas
Ver más

Te puede interesar