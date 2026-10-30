ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
16º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 04:50

China tacha de "infundada" la investigación de EE.UU. sobre empresaria china por espionaje

Imagen sin descripción

Pekín, 30 oct (EFE).- China calificó este viernes de "infundadas" las informaciones publicadas por el New York Times (NYT) que apuntan a que Estados Unidos (EE.UU.) investigó a una empresaria china cercana al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que habría estado proporcionando información de inteligencia a Pekín.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ante el reportaje compartido este jueves por el diario estadounidense, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun respondió hoy brevemente en rueda de prensa que esas informaciones "carecen de fundamento", "son una pura calumnia" y "un intento de desprestigiar a China".

La sospechosa, Alice Huang, era una alta ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur que ya estaba siendo investigada por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, señala el diario, que cita fuentes conocedoras del asunto.

Posteriormente, el Gobierno de EE.UU. habría concluido que Huang actuaba como agente de inteligencia china, y aunque, según el rotativo, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue informado de estos hallazgos hace aproximadamente un año, no hizo nada al respecto.

Nvidia aseguró al NYT que las acusaciones de que Megaspeed haya canalizado chips de la compañía a China carecen de fundamento.

Según el diario, las autoridades estadounidenses sospechan que algunos chips adquiridos por Megaspeed entraron ilegalmente en China. Una empresa vinculada a Megaspeed en Malasia compró al menos 4.800 millones de dólares en equipos avanzados de IA que incorporaban tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales citados por el diario.

Mientras, funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que la estrecha colaboración entre Huang y Trump ha obstaculizado los intentos de limitar las ventas de chips de Nvidia en el extranjero.

El Gobierno de Trump ha relajado durante su segundo mandato algunas restricciones a la venta de chips de Nvidia a China, y autorizó el año pasado la venta de una generación anterior de procesadores a cambio de una parte de los ingresos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más
04
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más
05
Policiales
Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas
Ver más

Te puede interesar