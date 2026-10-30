ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 17:10

Colombia celebra la renovación de mandato de la Misión de la ONU con su "enfoque original"

Imagen sin descripción

Bogotá, 30 oct (EFE).- El Gobierno colombiano celebró este viernes la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país hasta el próximo 31 de octubre de 2027 y destacó el restablecimiento del "enfoque original" que tenía este organismo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Celebramos la renovación unánime del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, que restablece su enfoque original en la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad, y reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural", señaló la Cancillería en un comunicado.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre los que se encuentra Colombia, votaron a favor de la resolución, que recoge el compromiso del Gobierno de Abelardo de la Espriella para que la reforma rural del país pase a formar parte de las labores de las instituciones nacionales.

Hace unas semanas, el canciller de Colombia, Omar Bula, propuso en la misma cámara que se revisara el trabajo de la misión en el país y defendió que la implementación de la reforma rural integral debe aplicarse en las instituciones estatales.

"Esta decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno (...) cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia. Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos", añadió este viernes la Cancillería.

Actualmente, el Gobierno de Colombia ya ejecuta la reforma, mientras que la misión de la ONU observa y verifica los avances de la implementación del acuerdo en esta materia.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El año pasado, pese a que el órgano de paz también renovó el mandato de la misión por un año, se excluyeron las funciones de verificación sobre las sanciones de la jurisdicción para la paz y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar