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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:30

Comienza la evacuación de población civil en la ocupada ciudad ucraniana de Oleshki

Imagen sin descripción

Kiev/Moscú, 30 oct (EFE).- Ucrania y Rusia han comenzado a entregar ayuda humanitaria en Oleshki y a evacuar a población civil de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas en la región sureña de Jersón, anunciaron ambas partes en la aplicación de Telegram.

Por EFE
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Los defensores del pueblo de Ucrania y Rusia, Dmitró Lubinets y Yana Lantrátova, respectivamente, ya se encuentran en Oleshki, donde organizan la evacuación, según dijo la segunda en un mensaje en Telegram, algo que confirmó también David Arajamia, jefe del grupo parlamentario oficialista de Ucrania, Servidor del Pueblo.

"Estamos en Oleshki", señaló Lantrátova, quien explicó que se organiza la evacuación según quienes quieren "marcharse a territorio de Rusia" y a quienes a "territorio de Ucrania", si bien "todos tendrán la posibilidad" de abandonar la localidad, ocupada por Rusia desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022.

La defensora del pueblo rusa especificó que han sido habilitados 25 autobuses con 750 plazas para "la salida voluntaria y segura" de la población civil.

Además, nueve ambulancias atendidas por medio centenar de paramédicos ayudarán a salir a las personas sin movilidad que hayan decidido abandonar esta localidad situada en la primera línea del frente de guerra.

También desde Oleshki, el defensor del pueblo ucraniano subrayó que el alto el fuego sigue en vigor 80 horas después de que se declarara y explicó que está hablando sobre el terreno con los vecinos para conocer de primera mano sus necesidades.

"Estamos en Oleshki, allí se reúne la gente que quiere marcharse a territorio de Rusia, allá los que quieren in a territorio de Ucrania. Todos tendrán la posibilidad de hacerlo, por ello la gente se está montando paulatinamente en los autobuses", dijo.

Según calculó el pasado día 7 Ucrania, en Oleshki y sus alrededores había entonces entre 2.000 y 3.000 personas que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo del Ejército ruso.

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