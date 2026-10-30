Corporación de petróleo de Libia denuncia bloqueo de un oleoducto y prevé grandes pérdidas

Según un comunicado de la NOC, la válvula bloqueada pertenece al "oleoducto principal", uno de los más importantes para el suministro de crudo a la refinería por ser "imprescindible" para las operaciones de refinado.

Al tratarse de un cierre "repentino y forzado de la válvula", se generó un fuerte aumento de la presión, lo que obligó a detener el bombeo para garantizar la seguridad del oleoducto y las instalaciones de producción, interrumpiendo el suministro de crudo procedente de los yacimientos conectados.

La corporación advirtió sobre las "graves consecuencias" del cierre prolongado, que representa "una amenaza directa" para la seguridad de las instalaciones petroleras y para la continuidad del suministro de crudo a la refinería de Zawiya, además de "negativas repercusiones" para la economía nacional.

Ante esta "lamentable" circunstancia, la NOC hizo un llamamiento a las autoridades competentes, en particular a la Guardia de Instalaciones Petroleras, para que cumplan con sus obligaciones, conforme a la ley, y tomen medidas para asegurar las líneas de trabajo y restablecer la válvula para reanudar operaciones lo antes posible.

La entidad insistió en que es "fundamental" proteger los yacimientos petrolíferos y los oleoductos de cualquier ataque, ya que los bloqueos en las instalaciones "se están repitiendo de manera inusual y preocupante".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 22 de octubre, "unos individuos" que no fueron identificados cerraron una válvula de la estación receptora de crudo Arabian Gulf Oil Company (AGOCO), adyacente a la refinería de Zawiya, un bloqueo que se prolongó durante cuatro días, con unas pérdidas que la NOC todavía no cuantificó.

Asimismo, el 21 de septiembre, un grupo armado cerró una válvula del oleoducto que conecta el yacimiento de El Sharara -el mayor campo petrolífero del oeste de Libia y uno de los más importantes del norte de África- con la terminal de Zawiya.

El cierre interrumpió el flujo durante seis días, lo que obligó a detener temporalmente una unidad de refinado, generando unas pérdidas estimadas en unos 95 millones de dólares.