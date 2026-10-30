Drones de las FAR atacan una central eléctrica en el norte de Sudán y provocan un apagón

Según las fuentes, un dron estratégico lanzó seis misiles contra la central eléctrica de Shendi, situada en el estado del Río Nilo, lo que causó daños en sus instalaciones e interrumpió el suministro eléctrico.

Testigos presenciales indicaron a EFE que escucharon varias explosiones durante el ataque, seguidas de un corte de luz en la ciudad. Los aparatos no tripulados tuvieron como objetivo la subestación eléctrica y, tras el bombardeo, se observó humo saliendo de las instalaciones.

Activistas en redes sociales difundieron vídeos en los que se aprecian incendios en la central, aunque por el momento no se ha informado de posibles víctimas ni de una estimación oficial de los daños.

El ataque contra Shendi se produce en medio de una creciente campaña de bombardeos con drones contra infraestructuras energéticas en distintos puntos de Sudán.

Un día antes, aparatos no tripulados atacaron la central termoeléctrica de Umm Dabakir, en el estado del Nilo Blanco, y la central eléctrica de Kadugli, en Kordofán del Sur.

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La oleada de ataques comenzó el pasado lunes, cuando la Compañía Eléctrica de Sudán denunció que las FAR habían bombardeado cinco subestaciones eléctricas en los estados de Sennar, en el sureste; Al Qadarif, en el este, y Al Yazira, en el centro del país.

El miércoles, drones atacaron también una central eléctrica en la ciudad de Al Manaqil, en el estado de Al Yazira, y otras localidades de la zona, lo que provocó un apagón en la ciudad.

El Ministerio de Energía y Petróleo de Sudán anunció el martes cortes de electricidad que afectaron a amplias zonas de varios estados, entre ellos Jartum y la región del Nilo, debido a la desconexión de una central eléctrica tras un ataque con drones atribuido a las FAR.

Estos bombardeos contra instalaciones esenciales coinciden con el deterioro de la situación de seguridad en el país, inmerso desde abril de 2023 en una guerra entre el Ejército regular y las FAR, que ha provocado decenas de miles de muertos y millones de desplazados.

El jueves, al menos cinco personas murieron en ataques con drones atribuidos a los paramilitares en la provincia de Wad el Mahi, en el Estado del Nilo Azul, en el sureste del país, donde las autoridades locales denunciaron la destrucción de dos colegios, un centro de salud y una empresa minera.

El viceministro de Asuntos Exteriores sudanés, Muawia Ozman, acusó el miércoles a Etiopía de proporcionar apoyo militar y logístico a las FAR y aseguró que los drones empleados en los últimos días contra infraestructuras civiles y plantas energéticas procedían de territorio etíope.

Ni las FAR ni el Gobierno etíope han reaccionado hasta el momento a estas acusaciones.

La denuncia evidencia el marcado deterioro de las relaciones bilaterales entre Jartum y Adís Abeba, que en 2024 intentaron mantener una postura de neutralidad y diálogo.