EEUU extiende por seis semanas la licencia de la petrolera serbia NIS, de propiedad rusa

La anterior licencia concedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense expira hoy, 30 de octubre, por lo que la nueva autorización extenderá su validez hasta el 11 de diciembre.

NIS, la única compañía en Serbia dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, opera la refinería de Pancevo, que cubre el 80 % de la demanda nacional de combustibles, y cuenta con más de 400 gasolineras en la región de los Balcanes.

La empresa fue sancionada por Washington el año pasado para evitar que los ingresos de los hidrocarburos financien la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Desde entonces, NIS opera mediante exenciones temporales a la espera de que concluyan las negociaciones para transferir la participación rusa al grupo energético húngaro MOL.

Esta prórroga garantiza la continuidad de las operaciones de la compañía y de la refinería de Pančevo.

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Según RTS, MOL también ha recibido autorización hasta el 11 de diciembre para intentar cerrar el acuerdo de compra con el accionista mayoritario de NIS, Gazprom Neft, filial petrolera del gigante estatal ruso Gazprom.

Actualmente, Gazprom Neft y Gazprom controlan el 56,15 % de NIS, el Estado serbio posee el 28,8 % y el porcentaje restante se reparte entre accionistas minoritarios.