EE.UU. prevé deportar a más de 150 afganos pese a que podrían ser perseguidos, según NYT

El Times indicó que, según las citadas fuentes, el Gobierno de Trump ha detenido a decenas de inmigrantes afganos en Luisiana y planea deportarlos a Afganistán.

Según uno de los funcionarios consultados por el medio, más de 150 afganos serían devueltos a su país a pesar de que entre ellos hay personas que podrían afrontar persecuciones o discriminaciones bajo el régimen de los talibanes, que retomaron el poder tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.

Entre ellos se encuentran familiares de personas que colaboraron con las fuerzas estadounidenses y al menos un hombre gay.

Organizaciones como Human Rights Watch han constatado que los talibanes someten a personas LGBTBIQ+ a una persecución sistemática y en casos a violencia extrema.

El primer vuelo podría salir el próximo 2 de noviembre, aunque las autoridades estadounidenses no han anunciado públicamente el plan. De llevarse a cabo, se convertiría en una de las mayores expulsiones de afganos de EE.UU. en una sola vez.

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Dado que Washington no tiene relaciones diplomáticas con los talibanes, el Gobierno de Trump no puede gestionar deportaciones a Afganistán.

Por ello, la Administración planea enviarlos a Pakistán, que finalmente se encargaría de expulsarlos a su país.

Según explicaron los funcionarios al periódico, la deportación se realizará, en la práctica, a Afganistán, y eso es lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comunicado a los detenidos. Pero Islamabad supervisará su expulsión a través de la frontera hacia Afganistán.

Como señala el Times, algunos afganos residentes en Estados Unidos cuentan con protecciones judiciales que impiden su devolución por el riesgo de persecución, aunque se desconoce si alguno de los incluidos en esta operación dispone de esas garantías.