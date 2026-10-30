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Mundo
30 de octubre de 2026 - 20:50

El altar de un mexicano muerto por ICE se llena de pegatinas electorales en Texas (EE.UU.)

Imagen sin descripción

Washington, 30 oct (EFE).- Cientos de pegatinas con la leyenda "Yo voté" cubren por estos días la acera de Houston (Texas) donde murió Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años que falleció luego de recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio el pasado 7 de julio.

Por EFE
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Según informó este viernes el diario The Washington Post, los votantes que acuden a depositar anticipadamente su papeleta están dejando las pegatinas en el memorial levantado en recuerdo de Salgado Araujo, situado en la calle Canal, en el barrio de Magnolia Park, en el este de Houston.

La iniciativa comenzó el pasado 19 de octubre, cuando arrancó la votación anticipada en Texas, y ha sumado cientos de adhesivos a las flores de cempasúchil, velas, imágenes de la Virgen de Guadalupe, rosarios y recuerdos del equipo de fútbol mexicano favorito del fallecido.

El mexicano, padre de tres hijos, llevaba viviendo en Estados Unidos casi 35 años y trabajaba en la construcción.

El 7 de julio, Salgado Araujo conducía una furgoneta de trabajo cuando un agente de ICE abrió fuego contra el vehículo y lo hirió mortalmente.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente disparó en defensa propia porque el migrante ignoró las órdenes de detenerse e intentó embestir un vehículo oficial. Versión que su compañero de trabajo y los abogados de la familia han cuestionado.

La muerte ha convertido el lugar en un punto de encuentro para vecinos que vinculan el recuerdo del trabajador con la movilización electoral.

El comisionado del condado de Harris, Adrian García, señaló al Post que el aumento de la participación anticipada en la zona coincide con una mayor presencia de votantes latinos que sufragan por primera vez o que habitualmente acuden poco a las urnas.

El gesto adquiere relevancia en un estado tradicionalmente republicano donde los demócratas buscan disputar el control del Senado en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

En la carrera por el escaño, el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico mantienen una competencia ajustada. Una encuesta de CNN y SSRS publicada esta semana sitúa a Talarico con un 49 % de intención de voto frente a un 43 % de Paxton, mientras que otro sondeo de Fox News coloca a ambos aspirantes empatados en un 49 %.

Texas no elige a un senador demócrata desde 1988, por lo que una victoria de Talarico supondría un cambio significativo en el mapa político del estado y podría influir en el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense.

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