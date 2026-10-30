El candidato al Elíseo Édouard Philippe evita por ahora su imputación por malversación

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) indicó este viernes que Philippe, que fue primer ministro durante tres años en el primer mandato del presidente francés Emmanuel Macron (2017-2020), fue interrogado el jueves por los jueces instructores, que al término del procedimiento le confirmaron que le mantienen con el estatuto de testigo asistido.

Eso le deja como hasta ahora, a medio camino entre el simple testigo de una investigación y una imputación que hubiera supuesto un revés en sus aspiraciones de cara a los comicios presidenciales de la próxima primavera.

En su comunicado, la PNF recordó que las pesquisas van a continuar en esta investigación, abierta formalmente el pasado 7 de mayo, pero que tiene su origen en una denuncia presentada en 2023 por la directora general adjunta de la comunidad urbana de Le Havre, la ciudad de la que Philippe es alcalde desde julio de 2020.

La denunciante dijo haber sido testigo de "prácticas y maniobras particularmente graves y manifiestamente ilegales" por parte de los dirigentes de la comunidad urbana, entre los cuales el alcalde de Le Havre.

Cuando la PNF puso en marcha la investigación el pasado mes de mayo, Philippe subrayó que era inocente, que no había cometido ninguna ilegalidad, que estaba a disposición de la justicia para que le plantee todas las cuestiones y que "ninguna decisión no definitiva" de los tribunales le impediría ser candidato al Elíseo.

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Como pretendiente a la jefatura del Estado, Philippe atraviesa un periodo particularmente negativo en las últimas semanas con una caída significativa en las encuestas, que cada vez más descartan la posibilidad de que pueda calificarse para la segunda vuelta.

Según los últimos sondeos, los favoritos para pasar a la segunda vuelta del 2 de mayo son la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y el jefe de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.