El Comité Nobel condena el cierre del periódico opositor ruso Nóvaya Gazeta

"El cierre es un golpe grave a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a la información. El Comité Nobel noruego apoya a Dmitri Murátov y sus colegas y llama a las autoridades rusas a acabar con la represión de los medios independientes, periodistas y la sociedad civil", señaló en un comunicado el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

Frydnes resaltó que Murátov fue premiado por su "valiente lucha" por la libertad de expresión, un trabajo que canalizó sobre todo a través de Nóvaya Gazeta, y que bajo su liderazgo, el periódico "documentó la corrupción, violaciones de derechos humanos y abusos de poder bajo gran riesgo para sus periodistas".

El cierre del diario es, por lo tanto, "un ataque también al trabajo por el que fue honrado Murátov", aseguró el Comité Nobel.

"El Comité constata que Nóvaya Gazeta Europa, un medio independiente fundado en el extranjero por antiguos miembros de su equipo periodístico, seguirá con su trabajo, aunque continuará bloqueado y prohibido en Rusia", añadió el comunicado.

Nóvaya Gazeta anunció este viernes el fin de su existencia, aludiendo a las presiones de las autoridades rusas.

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"Nos han matado. El 9 de noviembre apagaremos la luz en nuestra casa, donde vivimos 30 años, apagaremos los servidores y nos marcharemos. El periódico ya no existe. Las autoridades y los servicios secretos rusos obligaron a la redacción a detener su trabajo", escribió el medio en su portal oficial.

El Comité Nobel noruego está formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años.