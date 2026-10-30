El desempleo en Brasil cae al 5,2 % en el tercer trimestre, el menor nivel desde 2012

El índice muestra una tendencia a la baja respecto a la desocupación registrada en los tres meses anteriores hasta agosto, que fue del 5,3 %, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La tasa de desempleo también cayó si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando esta se situó en el 5,6 %.

En el tercer trimestre, fueron 5,6 millones de personas desocupadas en la mayor economía de Latinoamérica, una caída del 4 % respecto al segundo trimestre del año.

Por otro lado, la población ocupada aumentó a 103,6 millones, la mayor cifra desde 2012, gracias al crecimiento del sector de la construcción.

La economía brasileña avanzó un 2,3 % el año pasado frente al 3,4 % reportado en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese al buen dato de desempleo, para este 2026 la tendencia a la baja continúa y la última previsión del mercado financiero indica una expansión del producto interior bruto (PIB), ligeramente inferior al 2 %, según el Banco Central de Brasil.