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Mundo
30 de octubre de 2026 - 14:35

El Equipo Olímpico de Refugiados debuta en los Juegos de la Juventud de Dakar

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Nairobi, 30 oct (EFE).- Un total de seis jóvenes deportistas competirán a partir de este sábado en Dakar como el primer Equipo Olímpico de Refugiados en participar en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, informó en un comunicado este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Por EFE
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La competición, que se celebrará hasta el 13 de noviembre en Senegal, representa la primera cita olímpica organizada en el continente africano, y la delegación refugiada estará compuesta por tres mujeres y tres hombres residentes en África, que participarán en las disciplinas de atletismo, yudo y taekwondo junto a otros 2.700 atletas internacionales.

El proyecto, creado por el Comité Olímpico Internacional y gestionado por la Fundación Olímpica para los Refugiados con el respaldo de ACNUR, se produce diez años después del debut de una representación de refugiados en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El equipo cuenta como jefe de misión con Yiech Pur Biel, embajador de buena voluntad de ACNUR y antiguo atleta refugiado en Río.

“Hace diez años estuve en el escenario olímpico como atleta refugiado. Hoy, ver a una nueva generación seguir ese mismo camino es increíblemente especial (…). No solo compiten por medallas, sino que están demostrando a otros jóvenes refugiados que sus sueños son posibles”, afirmó Biel.

Por su parte, la alta comisionada adjunta de ACNUR para la Protección, Edem Wosornu, presente en la capital senegalesa, destacó la relevancia de la cita para el continente: “Dakar 2026 es un motivo de orgullo para África y para cada persona que se ha visto obligada a huir, y especialmente profundo para los jóvenes desplazados”.

Según datos del organismo de la ONU, la participación de este equipo coincide con una cifra global de más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, de las cuales 39 millones se encuentran en el África subsahariana.

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