El G20 de Exteriores se queda sin foto de familia por el rechazo europeo a Lavrov

La foto de familia, prevista para esta mañana, fue eliminada de la agenda, aunque se desconoce si se realizará algún tipo de imagen paralela sin la presencia del representante ruso.

"En este momento, parto de la base de que no habrá ninguna foto de familia. En cualquier caso, no habrá ninguna foto de familia en la que nuestros socios europeos aparezcan junto al señor Lavrov", confirmó a la prensa el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, a las puertas del recinto donde se celebra la cumbre.

Wadephul añadió que "no puede haber normalidad con Rusia" debido a la guerra de Ucrania.

A pesar de la discrepancia, los ministros sí se sentarán en torno a la mesa, presidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar durante dos días los principales retos geopolíticos.

Los europeos ya boicotearon la foto de familia con el ministro ruso en la reunión de Finanzas del G20, celebrada en Carolina del Norte.

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Lavrov llegó la noche del jueves a Atlanta para participar en la reunión ministerial, después de que la Cancillería rusa denunciara demoras de Washington en la concesión de visados a su delegación.

Además del ministro alemán, participan la alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas; el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot; el del Reino Unido, Ed Miliband, y la viceministra italiana, Maria Tripodi.

Ucrania, que no forma parte del G20, no ha sido invitada a la reunión, pero Washington sí ha invitado a Polonia, en respaldo a su incorporación como miembro permanente del grupo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a la reunión de líderes del G20 que se celebrará el próximo diciembre en Miami, aunque el Kremlin no ha confirmado todavía su asistencia.