El Gobierno francés alerta: Sin ajustes presupuestarios la economía irá contra un muro

"Si no conseguimos el saneamiento presupuestario que hemos incluido en el presupuesto, iremos directos contra un muro", aseguró Lescure en una entrevista a France Info, después de que el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee) anunciara que la economía francesa se contrajo un 0,1 % entre julio y septiembre.

El ministro reconoció que la actividad económica lleva tres trimestres sin mostrar señales de recuperación, tras la caída del 0,2 % registrada en el primero y el estancamiento del segundo.

"En 2026, la economía francesa está parada", constató Lescure, quien atribuyó la situación a una "conjunción inédita" de perturbaciones internas y externas, entre ellas la ola de calor del verano y las tensiones geopolíticas en torno al estrecho de Ormuz.

Ante este escenario, defendió la necesidad de aprobar unas cuentas públicas que permitan reducir el déficit y recuperar la confianza de los inversores. "Necesitamos un déficit público del 5 % (del PIB) o menos. Es absolutamente indispensable", subrayó el ministro.

El objetivo, explicó Lescure, es recuperar la senda del crecimiento y la "confianza" de los mercados y de las empresas.

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El proyecto de presupuesto para 2027, actualmente en debate en la Asamblea Nacional, pretende reducir el déficit público al 5 % del producto interior bruto (PIB), frente al 5,4 % previsto para 2026.

Su aprobación, sin embargo, se enfrenta a dificultades por la ausencia de una mayoría parlamentaria y la proximidad de las elecciones presidenciales de la primavera de 2027.

El ministro no descartó recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar un texto sin someterlo a votación, pero que expone al Gobierno a una moción de censura, o a las ordenanzas si las negociaciones parlamentarias no permiten alcanzar un acuerdo.

"Si conseguimos debatir de manera constructiva, lo haremos. Si el debate se desvía hacia un lado o hacia otro, tendremos que utilizar los mecanismos de seguridad", avisó Lescure.