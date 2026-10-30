El Kremlin denuncia interferencia ucraniana en los intereses rusos en África

"Existen esos intentos (de interferir en los intereses rusos en África). Rusia hace todo lo posible para contrarrestarlos. Es una lucha muy seria", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Peskov destacó que estos intentos perjudican no sólo a Moscú, sino a todo el continente africano. "Es una actividad destructiva", alertó. Previamente, sobre la presencia ucraniana en África habló el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov aseguró que su país tiene pruebas de que gobiernos occidentales utilizan a los militares ucranianos para preparar presuntos actos terroristas en África.

"Algunas capitales europeas, incluyendo París, están utilizando personal militar ucraniano para llevar a cabo misiones terroristas. Son trasladados allí y utilizados para realizar actos de sabotaje", afirmó el ministro durante el encuentro con los medios africanos.

Como ejemplo de esta actividad, Lavrov mencionó Libia, donde, según el diplomático, se encuentran desplegados alrededor de 200 militares ucranianos.

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Para apoyar a los países africanos, añadió, Rusia desplegó en el Sahel el Cuerpo Africano (African Corps), un grupo mercenario paramilitar controlado por el Ministerio de Defensa de Rusia.

En julio de este año, el Ministerio de Exteriores ruso ya condenó los intentos de Ucrania de "crear el segundo frente contra Rusia" en África. Entonces, el viceministro de Asuntos Exteriores Georgi Borisenko mencionó a supuestos instructores ucranianos que enseñarían a "militares islamistas" en Mali a utilizar drones.