El ministro de AAEE suizo se reúne con su homóloga norcoreana en Pionyang

Cassis publicó imágenes del encuentro en su cuenta oficial de X, así como del mantenido también durante esta jornada con el secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Jo Yong Won, en la capital norcoreana.

Cassis y su homóloga trataron "la normalización de las relaciones políticas y el restablecimiento del diálogo político" entre ambos países, e intercambiaron puntos de vista sobre la seguridad en la península coreana y los desafíos más amplios para Asia y Europa, agregó el ministro de Exteriores.

La reapertura de la oficina diplomática, agregó, es "un paso concreto hacia el fortalecimiento del diálogo directo" con Corea del Norte.

La oficina, que cerró debido a la pandemia de covid-19, está operativa desde el 19 de octubre y depende de la Embajada de Suiza en Pekín, que sigue siendo responsable de las relaciones diplomáticas y consulares con Corea del Norte.

El Gobierno suizo destaca que contribuye a la paz y la estabilidad en la península coreana desde 1953, mediante su participación en la Comisión de Supervisión de las Naciones Neutrales, presente en la línea de demarcación militar entre las dos Coreas.

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También subraya que es uno de los pocos países occidentales que mantiene un diálogo político con Pionyang desde 2003.

"En un contexto de aumento de las tensiones y de contactos internacionales limitados, Suiza pretende mantener su compromiso en la región", destacó un comunicado oficial, en el que se subrayó que la presencia helvética en Pyongyang "debe permitirle mantener un diálogo directo, incluso sobre los asuntos en los que existen desacuerdos".