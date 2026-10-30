El Pacífico reclama una financiación climática más accesible de cara a la COP31

Durante una sesión informativa organizada por el Secretariado del Foro de las Islas del Pacífico y el Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP), el enviado del Pacífico para el acceso a la financiación climática de la COP31, Ruel Yamuna, defendió la necesidad de simplificar los mecanismos existentes y acelerar la llegada de fondos a las comunidades.

Yamuna explicó que su trabajo se centra en impulsar el Plan de Acceso a la Financiación Climática, desarrollado por los países de la región en colaboración con Australia, y movilizar recursos para el Fondo de Resiliencia del Pacífico, una iniciativa regional destinada a financiar proyectos de adaptación, preparación ante desastres y transición energética.

El enviado subrayó que los actuales mecanismos internacionales son "demasiado complejos, lentos y requieren demasiados recursos", lo que dificulta especialmente el acceso de los pequeños Estados insulares, pese a que se encuentran entre los territorios más expuestos a los efectos del cambio climático.

El Fondo de Resiliencia del Pacífico aspira a alcanzar una capitalización de 500 millones de dólares (432 millones de euros). Según Yamuna, ya se han anunciado compromisos de financiación de Fiyi, Dinamarca, Reino Unido, Islas Salomón, Irlanda y Países Bajos.

Por su parte, la responsable de política internacional de la Red de Acción Climática de las Islas del Pacífico, Sindra Sharma, advirtió de que la defensa del límite de calentamiento de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales debe seguir siendo una prioridad central de la COP31.

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Sharma alertó también del debilitamiento del papel central de la ciencia en las negociaciones y defendió la necesidad de proteger el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuya labor consideró fundamental para orientar las decisiones políticas.

La activista recordó que el liderazgo de los pequeños Estados insulares fue determinante para incorporar el objetivo de 1,5 grados al Acuerdo de París y destacó el papel de los jóvenes del Pacífico en la defensa de sus derechos ante la Corte Internacional de Justicia.

La COP31 se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), después de que Australia y los países del Pacífico no lograran hacerse con la sede conjunta de la cumbre.

Como parte del acuerdo, Australia asumió el compromiso de dar mayor visibilidad a las prioridades de la región.

En octubre, una reunión preparatoria en Tuvalu reunió a unos 50 representantes internacionales, entre ellos 14 jefes de Estado y de Gobierno, para reclamar una transición energética que mantenga el compromiso de abandonar progresivamente los combustibles fósiles y más financiación para los países vulnerables.

Los pequeños Estados insulares, que apenas han contribuido a las emisiones globales, afrontan amenazas como la subida del nivel del mar, la erosión costera y la salinización de sus reservas de agua dulce.