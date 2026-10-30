ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
15º
Ahora
ver más
15º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 05:15

El Pacífico reclama una financiación climática más accesible de cara a la COP31

Imagen sin descripción

Sídney (Australia), 30 oct (EFE).- Los países del Pacífico reclamaron este viernes reformas en el sistema de financiación climática para que los Estados más vulnerables cuenten con los recursos necesarios para adaptarse al calentamiento global, al tiempo que alertaron del riesgo de que las negociaciones internacionales pierdan de vista la evidencia científica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante una sesión informativa organizada por el Secretariado del Foro de las Islas del Pacífico y el Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP), el enviado del Pacífico para el acceso a la financiación climática de la COP31, Ruel Yamuna, defendió la necesidad de simplificar los mecanismos existentes y acelerar la llegada de fondos a las comunidades.

Yamuna explicó que su trabajo se centra en impulsar el Plan de Acceso a la Financiación Climática, desarrollado por los países de la región en colaboración con Australia, y movilizar recursos para el Fondo de Resiliencia del Pacífico, una iniciativa regional destinada a financiar proyectos de adaptación, preparación ante desastres y transición energética.

El enviado subrayó que los actuales mecanismos internacionales son "demasiado complejos, lentos y requieren demasiados recursos", lo que dificulta especialmente el acceso de los pequeños Estados insulares, pese a que se encuentran entre los territorios más expuestos a los efectos del cambio climático.

El Fondo de Resiliencia del Pacífico aspira a alcanzar una capitalización de 500 millones de dólares (432 millones de euros). Según Yamuna, ya se han anunciado compromisos de financiación de Fiyi, Dinamarca, Reino Unido, Islas Salomón, Irlanda y Países Bajos.

Por su parte, la responsable de política internacional de la Red de Acción Climática de las Islas del Pacífico, Sindra Sharma, advirtió de que la defensa del límite de calentamiento de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales debe seguir siendo una prioridad central de la COP31.

Sharma alertó también del debilitamiento del papel central de la ciencia en las negociaciones y defendió la necesidad de proteger el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuya labor consideró fundamental para orientar las decisiones políticas.

La activista recordó que el liderazgo de los pequeños Estados insulares fue determinante para incorporar el objetivo de 1,5 grados al Acuerdo de París y destacó el papel de los jóvenes del Pacífico en la defensa de sus derechos ante la Corte Internacional de Justicia.

La COP31 se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), después de que Australia y los países del Pacífico no lograran hacerse con la sede conjunta de la cumbre.

Como parte del acuerdo, Australia asumió el compromiso de dar mayor visibilidad a las prioridades de la región.

En octubre, una reunión preparatoria en Tuvalu reunió a unos 50 representantes internacionales, entre ellos 14 jefes de Estado y de Gobierno, para reclamar una transición energética que mantenga el compromiso de abandonar progresivamente los combustibles fósiles y más financiación para los países vulnerables.

Los pequeños Estados insulares, que apenas han contribuido a las emisiones globales, afrontan amenazas como la subida del nivel del mar, la erosión costera y la salinización de sus reservas de agua dulce.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más
04
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más
05
Policiales
Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas
Ver más

Te puede interesar