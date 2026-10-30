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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:50

El paro se mantuvo en el 6,2 % en la UE y el 6,5 % en la eurozona en septiembre

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Bruselas, 30 oct (EFE).- La tasa de desempleo se mantuvo en el 6,2 % en la Unión Europea y en el 6,5 % en la eurozona en septiembre, en ambos casos estable con respecto a agosto y dos décimas por encima de la tasa registrada en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este viernes por Eurostat.

Por EFE
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España permaneció en septiembre como el segundo país con la tasa de paro más elevada de la UE tras aumentar en una décima, hasta el 10,3 %, solo por debajo de Finlandia, con un 10,5 %. En septiembre de 2025, la tasa de paro en España había sido del 10,4 %.

En total, en el noveno mes del año había en la UE 13,77 millones de personas sin empleo, de las cuales 11,56 millones en los países del euro, según las estimaciones de la oficina de estadística comunitaria.

Pese al ligero y paulatino aumento en los últimos meses, las tasas de paro en ambas zonas se mantienen próximas a los mínimos históricos que registraron en octubre de 2024, del 5,8 % en el caso de los Veintisiete y del 6,2 % en el área del euro, los niveles más bajos desde que Eurostat comenzó a recopilar datos en el año 2000.

Entre los Estados miembros, tras Finlandia y España, las tasas de paro más elevadas se registraron en Suecia (8,7 %), Francia (8,5 %) y Estonia (8,0 %), mientras que las más bajas se dieron en República Checa (2,8 %), Bulgaria, Malta y Polonia (todas 3,4 %) y Eslovenia (3,6 %).

Por otro lado, el nivel de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años aumentó con respecto a agosto una décima en la UE, hasta el 15,5 %, y tres décimas en la eurozona, hasta el 15,1 %, con lo que las tasas siguieron más que duplicando la media de la población general.

En España, el desempleo entre los jóvenes aumentó una décima, hasta el 22,8 %, la cuarta mayor tasa del bloque comunitario, superada por Estonia (23,9 %), Finlandia (23,7 %) y Suecia (23,2 %).

El desempleo siguió siendo mayor entre las mujeres que entre los hombres en ambas zonas: en la UE la tasa se mantuvo estable en ambos casos con respecto a agosto, en el 6,4 % y el 6,0 %, respectivamente; mientras que en la eurozona el nivel de desempleo permaneció sin cambios entre las mujeres, en el 6,7 %, pero aumentó una décima entre los hombres, hasta el 6,3 %.

La brecha de desempleo entre sexos fue mayor en España que en la media de la UE, ya que el paro entre las mujeres se situó en el 11,2 % frente al 9,4 % entre los hombres, en ambos casos al mismo nivel que en agosto.

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