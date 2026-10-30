El petróleo de Texas sube 1,78 %, hasta 103,82 dólares, tras nuevos incidentes en Ormuz

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,82 dólares respecto al cierre anterior.

Las fuerzas navales iraníes informaron este viernes de que cinco petroleros sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados cuando intentaban transitar por rutas no autorizadas del estrecho de Ormuz, tres de ellos afectados por minas navales, mientras que un vehículo de superficie no tripulado fue destruido al este del estratégico paso marítimo.

“Dos petroleros infractores, uno en la zona oriental y otro en la occidental del estrecho de Ormuz, que pretendían atravesarlo por una ruta no autorizada, sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados en las aguas del sur del estrecho”, afirmó la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado por la agencia Tasnim.

La fuerza naval aseguró que ambos buques entraron en una zona insegura tras ignorar varias advertencias por radio.

En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria anunció que un superpetrolero, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, había explotado tras chocar con una mina naval y había quedado abandonado y ardiendo en la entrada del estrecho de Ormuz.

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Por su parte, la Armada del Ejército iraní informó de que otros dos petroleros sufrieron daños e incendios tras chocar con minas navales al este de Ormuz, tras ignorar las advertencias y las normas anunciadas por Irán.