Encuentran sin vida al buzo del Ejercito uruguayo desaparecido y son tres los fallecidos

Así lo detallaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional, que indicaron que el efectivo que fue rescatado y hospitalizado en un centro de cuidados intensivos del departamento (provincia) de Río Negro será trasladado al Hospital Militar de Montevideo.

La Armada Nacional recibió en la noche de este jueves, a través de la Prefectura del Puerto de Fray Bentos, un llamado del servicio de emergencias alertando sobre la presunta desaparición de varias personas en aguas del río Uruguay.

De acuerdo con esto, se comenzó una tarea de búsqueda con dos embarcaciones y durante el operativo fueron recuperados dos cuerpos de militares que formaban parte de un curso que el Ejercito Nacional daba a sus efectivos en la órbita del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos.

En tanto, una persona fue hallada con vida y trasladada a un centro asistencial, mientras que otra se mantenía desaparecida y la Armada continuó llevando a cabo un operativo de búsqueda en coordinación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo que culminó esta mañana cuando fue encontrada.

El Ejercito Nacional explicó en un comunicado que el hecho ocurrió en el marco del curso de Buzos Tácticos, cuando se estaba llevando a cabo el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo.

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"Los alumnos del curso se encontraban todos vinculados a una cuerda madre y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando 4 de ellos debajo del agua", detalló.