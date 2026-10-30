Exxon gana más de 34.121 millones de dólares entre enero y septiembre, un 52,62 % más

La empresa con sede en Irving (Texas) señaló este viernes antes de la apertura de los mercados estadounidenses que entre enero y septiembre facturó 314.319 millones de dólares, un 25,76 % más que en los nueve primeros meses de 2025.

Solo en el tercer trimestre, en el que más se fija Wall Street, Exxon Mobil obtuvo un beneficio neto de 113.164 millones, lo que supone una subida del 32,64 % respecto a un año antes.

"En el tercer trimestre, seguimos respondiendo al desafío de satisfacer las necesidades energéticas globales, aprovechando nuestra escala, integración y capacidades técnicas inigualables", afirmó Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil.

Woods anotó que "los mercados cambiarán", pero que su empresa está "bien posicionada para seguir suministrando la energía y los productos que el mundo necesita".

Los resultados de este viernes superaron las expectativas de los analistas y las acciones de Exxon subían casi de un 2 % en las operaciones electrónicas anteriores a la apertura de Wall Street.