Flydubai cancela sus vuelos a tres destinos de A.Saudí hasta 5 de noviembre por escalada

En un comunicado, un portavoz de la compañía señaló que la aerolínea prevé algunas alteraciones en sus operaciones programadas con destino a Arabia Saudí y aseguró que está siguiendo de cerca la evolución de la situación.

La empresa indicó que mantendrá informados a los pasajeros sobre cualquier modificación de los horarios y las operaciones a través de sus canales oficiales.

Asimismo, recomendó a los viajeros consultar periódicamente el estado de sus vuelos y comprobar que sus datos de contacto estén actualizados para recibir las últimas notificaciones relacionadas con sus desplazamientos.

La decisión se produce después de que los rebeldes hutíes del Yemen anunciaran este jueves seis operaciones militares contra instalaciones petroleras, aeropuertos y posiciones militares saudíes, entre ellas ataques contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad y el aeropuerto internacional Rey Fahd de Dammam.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, afirmó que las acciones se llevaron a cabo en represalia por los recientes ataques atribuidos a Arabia Saudí contra territorio yemení, que, según denunciaron, han causado decenas de muertos y heridos.

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Los hutíes aseguraron que también atacaron las refinerías de Ras Tanura y Rabigh y las instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Abqaiq. Asimismo, afirmaron haber interrumpido el tráfico aéreo en Dammam tras el lanzamiento de un dron contra su aeropuerto.

Las afirmaciones de los insurgentes sobre los impactos, los daños materiales y las víctimas no han podido ser verificadas de forma independiente.

El nuevo episodio se enmarca en la escalada de enfrentamientos entre los hutíes y la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, después de que las hostilidades se reanudaran a mediados de julio.