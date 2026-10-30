FundéuRAE: 24.ª edición del “Diccionario de la lengua española”, claves de redacción

1. “Diccionario de la lengua española”, mayúsculas y minúsculasComo título de esta obra de creación, lo adecuado es escribir con mayúscula solo la primera palabra. Todo el nombre se resalta con cursiva. En menciones anafóricas, se puede escribir “diccionario” en minúscula y redonda o “Diccionario” con mayúscula y cursiva como título abreviado. También se podría optar por la grafía en mayúscula y redonda si se entiende como una antonomasia.

2. El “DLE”, también con cursivaLa sigla establecida de esta denominación es “DLE”, sin puntos ni espacios. Al corresponderse con el desarrollo de un título, escrito con cursiva, este resalte se mantiene en la sigla.

3. “Vigesimocuarta” o “vigésima cuarta” edición, grafías válidasA la hora de hablar de la nueva edición de este diccionario, el ordinal correspondiente puede escribirse en una sola palabra (“vigesimocuarta”, sin tilde por ser llana acabada en vocal, pues sigue las reglas generales de acentuación), que es la opción mayoritaria y preferible, o también en dos palabras (“vigésima cuarta”, acentuándose cada elemento de forma independiente y concordando ambos en femenino con “edición”).

4. “24.ª edición”, no “24ª edición” ni “24 edición”Para abreviar el ordinal, lo apropiado es usar tras el número un punto y la letra volada “ª” por referirse a un sustantivo femenino: “24.ª”. No son adecuadas opciones como “24º edición”, “24ª edición” ni “24 edición”.

5. Al mencionar una palabra, con cursivaSe llama “cursiva metalingüística” a la que se aplica a una expresión por estar hablando de ella misma: “La palabra ‘palabra’ tiene tres sílabas”, “Una de las novedades de la versión 23.8.1 fue ‘microteatro’”. Si no es posible emplear cursiva, se puede sustituir por comillas.

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6. Las definiciones, con comillasCuando se alude al significado de una palabra, este se suele delimitar entre comillas simples en textos de carácter lingüístico (‘ ’). Se pueden emplear comillas angulares («») para citar la definición exacta del diccionario (Dicha palabra se define así: «Maroma gruesa que sirve en las embarcaciones para atar las áncoras y para otros usos»).

En las noticias pueden aparecer referencias a las “entradas”, “artículos”, “lemas” y ”acepciones”, sobre todo cuando se ofrecen las cifras que de ellos contiene la obra:

Un ”artículo” es cada una de las unidades que componen un diccionario (también llamadas “entradas”). Se trata del elemento más general, que incluye el resto.

El “lema” es la palabra que da entrada al artículo (por ello también se llama “entrada” de modo genérico). Cuando se consulta el diccionario, se busca a partir de estos lemas (que suelen aparecer destacados tipográficamente, por el tipo de letra, el color..., para facilitar la búsqueda).

Una “acepción” es cada uno de los significados del lema. Incluye la definición y la categoría gramatical y, de forma opcional, otros elementos, como marcas de uso y ejemplos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.