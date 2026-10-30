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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:30

Gobierno portugués dice que hay cuatro connacionales presos políticos en Venezuela

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Lisboa, 30 oct (EFE).- El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, informó de que cuatro connacionales permanecen presos en Venezuela por razones políticas, uno de ellos bajo arresto domiciliario.

Por EFE
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"Son cuestiones más complejas porque muchas veces las acusaciones son de delito común y, siendo acusaciones de delito común, aunque sean instrumentalizadas por razones políticas, son más difíciles que las que son específicamente políticas", afirmó en una audiencia parlamentaria este jueves.

"Pero estamos convencidos de que en estos cuatro casos son (razones) políticas", aseveró el jefe de la diplomacia portuguesa.

El titular de Exteriores aseguró que las autoridades portuguesas "siguen acompañando" la situación y confían en avanzar con motivo de la próxima misión que acuda a Venezuela.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo que a comienzos de octubre había 322 detenidos en el país caribeño, 31 de los cuales eran extranjeros o tenían doble nacionalidad.

El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que se trata de personas detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.

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