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Mundo
30 de octubre de 2026 - 11:50

Imputadas 13 personas con vínculos a Hizbulá tras incautación de vehículo con explosivos

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Beirut, 30 oct (EFE).- Un juez de la fiscalía militar libanesa imputó este viernes a 13 personas con vínculos al grupo chií Hizbulá sospechosas de haber ayudado en el transporte de un cargamento de explosivos incautado este mes en el este del país, en un caso que ha despertado fuertes tensiones entre el Gobierno y el movimiento armado.

Por EFE
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Ocho de los acusados fueron identificados con nombre y apellidos, incluidos los dos que iban a bordo del vehículo -Ali al Kurdi y Haitham Amhaz-, mientras que de los otros cinco solo se relevó el alias con el que se les conoce en sus círculos, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El medio estatal apuntó que todos ellos tienen algún tipo de vínculo o son miembros de Hizbulá.

En cuanto a los cargos presentados, se les acusa de "delitos contra la seguridad interna del Estado, delitos que violan la ley estatal, desobediencia a decisiones gubernamentales, posesión de armas y explosivos y formación de asociaciones ilícitas destinadas a socavar la autoridad y el prestigio del Estado".

Las fuerzas de seguridad libanesas se incautaron este mes en un puesto de control en la zona de Dahr al Baydar de un vehículo cargado de explosivos perteneciente a la formación chií, quien defendió que iban a ser utilizados contra Israel y advirtió contra la toma de represalias por el incidente.

La confiscación del cargamento ha disparado las tensiones entre las autoridades y Hizbulá, entre miedos al potencial estallido de brotes de violencia interna.

La semana pasada, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió que el transporte de armamento es ilegal y debe ser castigado con las penas "más severas" contempladas por las legislaciones vigentes.

El Gobierno aprobó un plan para desarmar al movimiento el pasado año, a raíz de la guerra de 2024 con Israel, y volvió a reafirmar su compromiso con la medida este marzo tras el estallido de las nuevas hostilidades, aunque los avances al respecto han sido muy limitados.

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