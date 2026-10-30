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Mundo
30 de octubre de 2026 - 10:10

Irán anuncia incidentes con cinco buques y destrucción de una nave no tripulada en Ormuz

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Teherán, 30 oct (EFE).- Las fuerzas navales iraníes informaron este viernes de que cinco petroleros sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados cuando intentaban transitar por rutas no autorizadas del estrecho de Ormuz, tres de ellos afectados por minas navales, mientras que un vehículo de superficie no tripulado fue destruido al este del estratégico paso marítimo.

Por EFE
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“Dos petroleros infractores, uno en la zona oriental y otro en la occidental del estrecho de Ormuz, que pretendían atravesarlo por una ruta no autorizada, sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados en las aguas del sur del estrecho”, afirmó la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado por la agencia Tasnim.

La fuerza naval aseguró que ambos buques entraron en una zona insegura tras ignorar varias advertencias por radio.

En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria anunció que un superpetrolero, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, había explotado tras chocar con una mina naval y había quedado abandonado y ardiendo en la entrada del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la Armada del Ejército iraní informó de que otros dos petroleros sufrieron daños e incendios tras chocar con minas navales al este de Ormuz, tras ignorar las advertencias y las normas anunciadas por Irán.

En ese mismo comunicado, la Armada afirmó además que sus efectivos habían destruido esta madrugada una embarcación "enemiga" no tripulada que navegaba y operaba en su zona de operaciones al este del estrecho.

Las fuerzas iraníes no han precisado la bandera de los buques ni han informado acerca de posibles víctimas, pero indicaron que los cinco petroleros habían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para intentar salir del estrecho.

En las últimas tres semanas, Irán ha informado de al menos 25 incidentes con buques, incluidos los cinco anunciados hoy, de los cuales al menos 19 corresponden a choques con minas navales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar los ataques y choques con minas para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó, a su vez, el miércoles que el estratégico paso marítimo ha sido despejado de minas.

Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito restringe Teherán desde el inicio de la guerra hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica.

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