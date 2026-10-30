Irán arremete contra la relatora de la ONU por denunciar el aumento de la represión

"Instrumentalizar la denominada Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán para culpar a Irán de los crímenes cometidos por Estados Unidos e Israel constituye nada menos que un intento deliberado de blanquear la agresión, las atrocidades y las medidas coercitivas unilaterales", afirmó el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en X.

El portavoz calificó el mandato de la relatoría de “políticamente motivado” e “impuesto por el Reino Unido al Consejo de Derechos Humanos”, y sostuvo que ese enfoque es “profundamente engañoso y falto de honestidad”.

La reacción se produce después de que Sato denunciara el miércoles que los ataques estadounidenses e israelíes han agravado la represión interna y dejado a la población expuesta tanto a los bombardeos como a las violaciones de derechos humanos cometidas por sus autoridades.

Su informe para la Asamblea General de Naciones Unidas, que abarca de febrero a agosto de 2026, recoge al menos 34 ejecuciones relacionadas con las protestas de diciembre y enero y señala que miles de personas habrían muerto desde el inicio de los ataques israelí-estadounidenses, el 28 de febrero, que calificó de "ilegales".

La experta denunció que las autoridades han presentado a los manifestantes como agentes de los Estados atacantes y perseguido actos pacíficos como amenazas a la seguridad nacional, con delitos que pueden acarrear la pena de muerte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sato pidió a Irán una moratoria de las ejecuciones, liberar a los detenidos por ejercer sus derechos, garantizar juicios justos e investigar las muertes causadas por sus fuerzas, mientras instó a Estados Unidos e Israel a cesar las hostilidades, investigar sus ataques y publicar los resultados.

El país persa fue escenario de masivas protestas contra la República Islámica en enero pasado que fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo, en 2025 las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.