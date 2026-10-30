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Mundo
30 de octubre de 2026 - 15:30

Jair Bolsonaro dice que es "momento de unión y no de buscar culpables", según su esposa

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São Paulo, 30 oct (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo, afirmó que es "momento de unión y no de buscar culpables", después de que su hijo Flávio Bolsonaro perdiera las elecciones frente al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según afirmó su esposa este viernes.

Por EFE
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"Vivimos tiempos difíciles. Necesitamos reflexionar y, solo después, actuar", transmitió la ex primera dama Michelle Bolsonaro en sus redes sociales, citando al líder ultraderechista, que está inhabilitado para utilizar redes sociales o emitir comunicados incluso a través de terceros.

Subrayó que su esposo, al que señaló en el texto como "líder", agradece el "empeño y sacrificio" demostrado por los militantes durante la campaña de su hijo, y negó las versiones que lo acusan de responsabilizar a aliados por la derrota.

De acuerdo con Michelle, al exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, le "entristecen" las informaciones que "pregonan la división" y señalan "injustamente a supuestos culpables".

En esa línea, remarcó que Jair guarda "mucho respeto, cariño y gratitud" hacia personas que han sido blanco de descalificaciones por parte de aliados cercanos al hijo en los últimos días, entre ellos el diputado ultraderechista Nikolas Ferreira, una de las figuras clave en la campaña de Flávio, y el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Dos días después de perder las elecciones, Flávio huyó junto a su familia a Estados Unidos, amparados por el Gobierno de Donald Trump, que evitó felicitar a Lula por la victoria en la segunda vuelta.

Con la fuga del senador, algunos dirigentes del Partido Liberal (PL) y otras formaciones de derecha comenzaron a señalar al gobernador paulista como la opción más competitiva con miras al próximo ciclo presidencial.

El propio De Freitas, que venció la gobernación en primera vuelta con el 63 % de los votos válidos frente a Fernando Haddad, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), admitió en una entrevista esta semana que podría ser candidato a la Presidencia en 2030.

En las elecciones del pasado 4 de octubre, Michelle Bolsonaro fue elegida como senadora.

Antes de la campaña electoral, Michelle fue uno de los nombres que sonaron en la prensa como una eventual compañera de fórmula presidencial en una candidatura que podría haber sido liderada por De Freitas.

No obstante, el pasado diciembre, Jair Bolsonaro, que entonces estaba recluido en una cárcel, acabó con todas las especulaciones sobre posibles candidatos y decidió postular a su hijo Flávio.

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