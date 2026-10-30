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Mundo
30 de octubre de 2026 - 10:25

Kazajistán propone incorporar a Rusia en la Organización de Estados Túrquicos

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Ankara, 30 oct (EFE).- La décimo tercera cumbre de líderes de la Organización de Estados Túrquicos (OET) concluyó este viernes en Ankara con un llamamiento de Kazajistán a considerar incorporar a Rusia como país observador en este organismo regional.

Por EFE
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"Debemos adoptar las medidas necesarias para aumentar su prestigio garantizando que Rusia también se incorpore como observador. Rusia, como gran Estado, ha mantenido estrechos vínculos con el mundo túrquico durante mucho tiempo", dijo el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, en su intervención ante los demás líderes de la OET.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Kazajistán mantiene una postura de equilibrio y cautela frente a Rusia, evitando una confrontación con Moscú debido a los profundos vínculos políticos, económicos y geográficos entre ambos países, al tiempo que insiste en una salida diplomática del conflicto.

A la OET pertenecen Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turquía, mientras que Turkmenistán, Hungría y la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), sólo reconocida por Ankara, participan como observadores.

El gran ausente en la cumbre de Ankara fue el líder azerí, Ilham Aliyev, lo que según la prensa turca podría deberse a las más recientes tensiones entre Azerbaiyán y Turquía, dos históricos aliados y países vecinos.

Altos cargos del partido gobernante turco, el islamista AKP, protestaron en septiembre contra la decisión de las autoridades azeríes de prohibir el velo islamista en los colegios, lo que Azerbaiyán ha calificado como una injerencia en sus asuntos internos.

El propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y Aliyev intentaron calmar las fricciones en una conversación telefónica la semana pasada.

En Ankara se esperaba que la cumbre de hoy podría marcar el fin de esas tensiones, pero la ausencia de Aliyev parece mostrar que el problema bilateral aún no se ha superado.

En la declaración conjunta de la cumbre, los líderes de la OET reafirmaron su determinación de reforzar la cooperación en numerosos ámbitos, como la conectividad regional, la industria de defensa hasta la creación de un alfabeto común.

El documento también insta a acelerar los esfuerzos para establecer un llamado 'consejo de ciberseguridad' y un 'consejo de lucha contra la delincuencia' en el seno de la organización.

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