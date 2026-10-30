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Mundo
30 de octubre de 2026 - 03:15

La ASEAN pide a Birmania cumplir su plan de paz y asegura que Suu Kyi "se encuentra bien"

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Manila, 30 oct (EFE).- La enviada especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para Birmania (Myanmar), la filipina Theresa Lazaro, pidió a la junta militar birmana en una visita al país cumplir el plan de paz del bloque, que exige el cese de la violencia, y aseguró que la nobel de la paz Aung San Suu Kyi "se encuentra bien".

Por EFE
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"Pregunté sobre la situación de Suu Kyi, y la respuesta fue bastante positiva, que se encuentra bien", afirmó Lazaro en un vídeo publicado este viernes sobre su visita a Birmania, añadiendo que los militares "tienen sus propias razones respecto a los acontecimientos en Myanmar (Birmania)".

La jefa de la diplomacia filipina, que visitó Birmania en enero y ejerce este año como enviada especial de la ASEAN para el país, ha pedido sin éxito en reiteradas ocasiones reunirse con la líder democrática derrocada Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe militar de 2021.

"Tuvimos un punto de discusión muy positivo sobre el tema humanitario", continuó Lazaro en el vídeo este viernes, destacando , en su opinión, la disposición del régimen castrense a abrir zonas "a las que todavía no se ha llegado".

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh) denunció en agosto un desplome de los derechos humanos en Birmania y la continuidad de ataques militares por parte del Ejército.

La ONU y organizaciones de derechos humanos acusan al Ejército de haber matado a miles de civiles desde el golpe, que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

La diplomática filipina se reunió el jueves en la capital birmana durante hora y media con el encargado de Exteriores del Gobierno militar birmano, U Tin Maung Swe, con quien dijo haber discutido sobre nuevas propuestas para avanzar en el consenso de cinco puntos, un plan de paz acordado por la ASEAN en abril de 2021 y que los militares no han cumplido.

Esta visita de Lazaro, la segunda al país este año, se produce mientras el Gobierno militar de Naipyidó busca romper el aislamiento internacional que afronta desde 2021, y cuando más países del Sudeste Asiático, entre ellos Tailandia y Malasia, se han mostrado abiertos a recibir con honores a Min Aung Hlaing, el general golpista.

La ASEAN (compuesta por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia Timor Oriental y Vietnam) expulsó a Birmania de las reuniones de líderes tras el golpe, y el grupo en principio impuso condiciones para una eventual reinserción, entre ellas, la liberación de presos políticos y el cese de la violencia contra civiles.

Entre diciembre y enero, los militares celebraron, en un clima de represión y sin oposición representativa, unas elecciones consideradas por analistas como una maniobra de legitimación.

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