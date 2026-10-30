La delegación de Kiev viaja ya hacia Ucrania con civiles evacuados de Oleshki

“La delegación ucraniana, junto a los habitantes de Oleshki evacuados, está de camino a Anapa, desde donde volará en avión a Bielorrusia y desde allí se desplazará en autobús hasta casa (hasta Ucrania)”, dijo Arajamia, que además de liderar el grupo parlamentario mayoritario en Ucrania es uno de los negociadores de Kiev en los contactos con Rusia.

Arajamia no ha informado del número de civiles de Oleshki que viajan con ellos.

Durante las semanas previas a la tregua, que fue acordada con la mediación de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, Ucrania había denunciado la grave situación humanitaria que se vivía en Oleshki, donde la población civil que seguía en la zona no podía salir o recibir suministros de alimentos o medicinas debido a las hostilidades y a que las vías de acceso estaban llenas de explosivos.

Anapa se encuentra en la región de Krasnodar del suroeste de Rusia. Unos 550 kilómetros la separan de Oleshki, la ciudad ocupada por Rusia en la región de Jersón del sur de Ucrania que ha sido evacuada hoy, en medio de una tregua humanitaria que ambos bandos declararon el martes y debe durar hasta que termine el domingo.

Con anterioridad, los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Latrántova y Dmitró Lubinets, habían informado del inicio de la evacuación de Oleshki y habían señalado que los residentes tendrían libertad para decidir si quieren quedarse en territorio ocupado por Rusia o viajar a la zona controlada por Kiev.