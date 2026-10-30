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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:45

La economía de la eurozona moderó su crecimiento al 0,4 % en el tercer trimestre

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Bruselas, 30 oct (EFE).- La economía de la eurozona registró un crecimiento del 0,4 % en el tercer trimestre del año, lo que supone dos décimas menos que en los tres meses anteriores, en los que el PIB se expandió un 0,6 %, según la estimación preliminar publicada este viernes por Eurostat.

Por EFE
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En el conjunto de la Unión Europea (UE), el crecimiento del PIB entre julio y septiembre fue de 0,5 %, también dos décimas inferior a la tasa observada en el segundo trimestre del año, según los datos de la oficina comunitaria de estadística.

Con respecto a la comparación anual (el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2025), el PIB de la zona euro se anota una expansión del 1,3 %, mientras que el incremento en el bloque en conjunto es del 1,5 %.

Por países, España repite como el país con mayor crecimiento económico entre las cuatro grandes economías del bloque con una tasa trimestral del 0,6 %, por delante de Alemania (0,2 %) e Italia (0 %), mientras que Francia experimentó una ligera contracción del 0,1 % en el tercer trimestre.

Sin embargo, Irlanda fue el socio de la UE con una mayor expansión (5,5 %), aunque Eurostat pide prestar "atención particular" al dato de este país porque usa fuentes "incompletas" de datos y, de hecho, en el pasado ya ha sido objeto de fuertes revisiones que incluso han motivado cambios en la tasa global de la eurozona.

Estonia y Países Bajos registran como España un crecimiento del PIB del 0,6 % entre julio y septiembre y tras ellos se sitúan Chequia y Finlandia (0,5 %), Suecia (0,4 %), Bélgica (0,3 %), Alemania, Austria y Portugal (0,2 %) y Hungría (0,1 %).

Italia (0 %), Francia (- 0,1 %) y Lituania (-1 %) completan la lista de quince países para los que la oficina europea de estadística ofrece datos en esta primera estimación.

El crecimiento del 0,4 % del PIB conocido este viernes apunta a una ligera ralentización de la economía de la eurozona, pues es dos décimas inferior a la expansión del 0,6 % observada en el trimestre anterior. El año 2026 comenzó, en cambio, con una economía estancada y una tasa trimestral del 0 % entre enero y marzo.

Eurostat ha advertido, en cualquier caso, que su estimación preliminar está sujeta a futuras revisiones y su previsión es publicar una actualización de los datos el próximo 13 de noviembre.

Por su parte, la Comisión Europea prevé presentar a mediados del mismo mes sus nuevas previsiones económicas, en las que pronosticará el crecimiento económico de la UE y sus Estados miembros a cierre de este año y también proyectará el crecimiento esperado en los siguientes ejercicios.

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