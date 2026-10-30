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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:35

La española María Neira y otros seis candidatos competirán por la dirección de la OMS

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Ginebra, 30 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes la lista definitiva de candidatos a dirigir la agencia a partir de 2027, que incluye a la española María Neira junto a seis aspirantes de Catar, China, Armenia, Arabia Saudí, Bélgica e Indonesia.

Por EFE
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Neira, de 66 años, es una figura muy conocida en la agencia, para la que ha trabajado durante más de tres décadas, dirigiendo desde 2005 hasta 2025 el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente.

Otros candidatos a suceder al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus son los directores regionales de la OMS para Europa, el belga Henri Kluge, y para Oriente Medio, la saudí Hanan Balkhy.

Fuera del ámbito de la OMS, aspiran al cargo el actual ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; la catarí Hanan Mohammed Al-Kuwari, titular de esa misma cartera en su país entre 2016 y 2024; la especialista china en salud pública Li Song; y el oncólogo armenio Gevorg Tamamyan.

Los siete se reunirán con representantes de los Estados miembros de la OMS los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en el primer foro de candidatos, que se celebrará en la sede de la OMS en Ginebra.

A principios de 2027, el Consejo Ejecutivo de la OMS reducirá la lista de candidatos a cinco, a los que entrevistará, y más tarde propondrá un máximo de tres para que sean considerados por la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del próximo año.

De esa asamblea, que reúne durante varios días a ministros de Salud y otros representantes de los 194 Estados miembros de la OMS, se nombrará al nuevo director general, que asumirá el cargo el 16 de agosto de 2027.

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