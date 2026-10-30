ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 08:00

Líbano lanza consultas para gobernanza de campos palestinos, aún gestionados por facciones

Imagen sin descripción

Beirut, 30 oct (EFE).- El Líbano inició este viernes un proceso de consultas para afinar un sistema de gobernanza en los campamentos de refugiados palestinos, administrados de facto por facciones, como parte de sus pasos para desarmar a todos los actores no estatales y expandir el control de las autoridades a todo el territorio.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Comité de Diálogo Libanés-Palestino presentó un borrador del denominado 'Plan Nacional para la Gobernanza de los Campos de Refugiados Palestinos en el Líbano', doce territorios que acogen a la mayoría de los más de 200.000 miembros de esa comunidad aún residentes en suelo libanés.

"La gobernanza de los campamentos se enmarca en los esfuerzos que estamos llevando a cabo para restablecer el papel y la autoridad del Estado y de sus instituciones", recordó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno en Beirut para lanzar el proceso de consultas.

"El Acuerdo de Entendimiento Nacional establece la necesidad de extender la autoridad del Estado a todo el territorio nacional y de disolver las milicias libanesas y no libanesas", agregó el jefe de Gobierno.

El pasado año, el Ejecutivo libanés aprobó un plan para desarmar a todos los actores no estatales del país, que se suele vincular principalmente a la existencia armada del grupo chií libanés Hizbulá, pero que se extiende también a diferentes milicias palestinas, entre otros.

En este contexto, a finales de agosto de 2025, el Ejército libanés recibió una primera entrega de armamento en un campo a las afueras de la capital, al que siguieron otras en los meses siguientes, sin que se llegara a recoger una cantidad significativa entre críticas sobre el alcance real de la iniciativa.

Mientras algunas de las facciones presentes en los campos apoyaron las medidas, otros supuestamente se opusieron, como el movimiento islamista Hamás, que entonces libraba la guerra de Gaza con Israel.

"Ya hemos iniciado, en colaboración con la dirección palestina, una serie de medidas encaminadas a abordar la cuestión de las armas palestinas, y seguiremos trabajando para completar este proceso", defendió Salam durante su intervención de este viernes.

Además, recordó que los campamentos de refugiados palestinos se ubican dentro del "territorio soberano del Líbano" y están sujetos a la legislación libanesa, por lo que deben contar con una presencia "efectiva, visible y regular" de las instituciones estatales locales.

Los cambios propuestos para los doce territorios fueron perfilados en mayo de 2025 durante una visita a Beirut del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
02
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
03
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
04
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar