ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 15:35

Líder opositor advierte que proyecto de rescate fiscal afectará "severamente" a Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 30 oct (EFE).- El senador Iván Cepeda, uno de los principales líderes de la oposición colombiano, aseguró este viernes a EFE que el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno al Congreso en la víspera, afectará "severamente" a los ciudadanos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Nosotros estamos preocupados porque esta es una manera de retribuir o de cumplirle al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es una reforma tributaria que vuelve al pasado en términos de romper con el principio de progresividad en el pago de los impuestos y de invertir de nuevo las cargas", explicó Cepeda.

La iniciativa gubernamental, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada.

El primer punto del proyecto de ley es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento.

El Gobierno calcula que cerca del 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos.

El segundo eje es el rescate social, que propone devolver el impuesto al valor agregado (IVA) a los 19 millones de colombianos de menores ingresos.

El tercer pilar está relacionado con el rescate del sistema de salud mediante el fortalecimiento de sus fuentes de financiación para garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios.

El cuarto componente busca impulsar la inversión y el empleo mediante una reducción de la carga tributaria empresarial.

La iniciativa propone bajar la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, además de establecer incentivos para las compañías que realicen grandes inversiones en el país.

Finalmente, el quinto eje contempla medidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de recortar gastos considerados innecesarios y reducir la burocracia estatal.

Sin embargo, el senador Cepeda, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año con el actual mandatario, Abelardo de la Espriella, señaló que la propuesta del Gobierno pone al país "en el campo de nuevo una movilización social y popular muy intensa".

En esa línea, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del partido derechista Centro Democrático, manifestó que no apoyará la propuesta como la presentó el Gobierno, porque si bien es una ley necesaria, "los colombianos no aguantan un impuesto más".

"Yo tengo una responsabilidad desde la campaña donde le dije a los electores que no aprobaran iniciativas que implicaran más gastos para los bolsillos de los colombianos", añadió.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más

Te puede interesar