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Mundo
30 de octubre de 2026 - 07:55

Londres veta la entrada a un famoso activista climático por su apoyo a Palestine Action

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Londres, 30 oct (EFE).- El gobierno británico vetó hoy la entrada en el país a un reconocido activista climático, el sueco Andreas Malm, que iba a participar la próxima semana en un foro pro palestino, según relató el propio Malm a la BBC y explicó posteriormente en un comunicado.

Por EFE
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La razón esgrimida por el ministerio británico del Interior ha sido que su presencia en el país "no se considera que redunde en el interés público", algo que para Malm no tiene otra explicación que su apoyo explícito a la organización británica Palestine Action, ilegalizada en julio de 2025 y declarara organización terrorista.

Malm, conocido sobre todo como autor de 'Cómo dinamitar un oleoducto' o 'Capital fósil', es al mismo tiempo un prominente crítico de Israel, y ya en 2024 declaraba que le resultaba difícil seguir tan involucrado en el activismo climático "desde que comenzó el genocidio (en Gaza)".

En su comunicado de hoy, Malm calificó de "escandaloso" que se le impida participar en actos académicos o dar entrevistas en el Reino Unido, sobre todo porque "uno tiende a pensar que el gobierno de (Andy) Burnham era algo más respetuoso con las nociones básicas de la libertad de expresión y otros derechos democráticos".

La prohibición y criminalización de Palestine Action, decretada por el anterior gobierno laborista de Keir Starmer, ha sido enormemente controvertida, ha sacado a las calles a decenas de miles de personas en protesta y ha dado lugar a escenas llamativas como las numerosas detenciones de ancianos transportados en volandas por agentes policiales.

También ha generado protestas en el mundo cultural: recientemente, la autora irlandesa Sally Rooney, todo un fenómeno literario entre las generaciones más jóvenes, anunció que sacaba sus obras de las librerías británicas para evitar posibles represalias legales por su apoyo a Palestine Action.

El anuncio de Rooney desató una sola de solidaridad con ella a la que se sumaron escritores como Colm Tóibin, J.M. Coetzee, Annie Ernaux o Arundhati Roy; actores como Paul Mescal, Susan Sarandon o Tilda Swinton, o hasta el futbolista Gary Lineker.

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