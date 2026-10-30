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Mundo
30 de octubre de 2026 - 14:40

Los menores de edad representan el 21 % de los migrantes en tránsito irregular en Colombia

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Bogotá, 30 oct (EFE).- El 21 % de los migrantes en tránsito irregular en Colombia en lo que va de 2026 son menores de edad, según un informe publicado este viernes por la Defensoría del Pueblo, que señala como agravante "el endurecimiento de las políticas migratorias de los países del norte" y las deportaciones.

Por EFE
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El organismo pidió en el documento "mantener el enfoque de acogida humanitaria" y mejorar "la recepción, acompañamiento y atención de connacionales deportados desde Estados Unidos, Chile y España ante el nuevo enfoque de política migratoria".

La cifra, correspondiente al periodo entre enero y septiembre, representa a 16.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación.

El total de migrantes en tránsito irregular este año es de 77.563, en su mayoría provenientes de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Perú.

El organismo estatal advierte sobre "las necesidades de protección" para las personas en esta situación, aunque el flujo migratorio disminuyó un 37,3 % frente al mismo periodo de 2025.

En el mismo informe, la entidad reveló que los desplazamientos forzados derivados del conflicto armado en Colombia afectaron a casi 25.000 personas en lo que va de año y señala como agravante a esta crisis el fenómeno de El Niño en la zonas rurales, caracterizado por la sequía.

Por otra parte, entre septiembre y enero de este año, la Defensoría registró 73 situaciones de confinamiento que afectaron a la movilidad de 85.000 personas, principalmente en los departamentos de Chocó (oeste), Cauca (suroeste) y Putumayo (sur).

El organismo atribuye "un impacto mayor" en el desplazamiento forzado a la operación de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

En mayo pasado, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, sigla en inglés), que hace parte del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), situó a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por conflictos, con 7,2 millones de personas al cierre de 2025, solo por detrás de Sudán.

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