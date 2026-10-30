Lula asistirá a la COP31 de Turquía y a la cumbre de la Asean en Filipinas

Está previsto que el mandatario de 81 años, recién reelegido en los comicios del pasado domingo, llegue a la ciudad turca el 10 de noviembre, antes de la cumbre de líderes, programada para los días 11 y 12, en el marco de la cumbre climática anual de Naciones Unidas.

Lula traspasará la presidencia de la COP a Australia, que será la encargada de dirigir la conferencia y de coordinar las negociaciones diplomáticas, aunque la sede sea en Turquía.

Durante la cumbre, la comitiva brasileña presentará los resultados de las inversiones en adaptación a las crisis climáticas, puestas en marcha el pasado año a raíz de la COP30 organizada en la ciudad brasileña de Belém.

El Gobierno brasileño aprovechará la COP31 para reforzar su papel de liderazgo mundial contra el negacionismo sobre el cambio climático, según dijo a EFE el ministro de Salud, Alexandre Padilha.

"Brasil continuará posicionándose en defensa de la Organización Mundial de la Salud, combatiendo el negacionismo y las posturas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a debilitar los organismos multilaterales", afirmó Padilha, quien viajará a Antalya para la cumbre.

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Hasta el momento, 77 jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su participación en la cumbre.

Según la agenda de Lula, después de su paso por Turquía el líder progresista se dirigirá a Manila (Filipinas) el día 13 para asistir a la 49ª Cumbre de líderes de la Asean, a la que fue invitado por segundo año consecutivo y a la que también fue invitado Trump.