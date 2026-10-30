Madrid recuerda a los exiliados en México con un altar interactivo del Día de Muertos

‘De los que hicieron de México su hogar: una ofrenda a la memoria del exilio’ es el nombre de la ofrenda que abre sus puertas este viernes y que este año pone en el centro la histórica cooperación entre naciones en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el próximo 4 y 5 de noviembre en la capital española.

Durante la presentación, la secretaria mexicana para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios, destacó que el montaje representa "un acto de memoria y reconocimiento" dedicado a las mujeres y los hombres que encontraron en México "un lugar de acogida y libertad".

En su intervención, subrayó que "el Día de Muertos no concibe la memoria como ausencia, sino como presencia", y recordó que "la solidaridad entre nuestros pueblos puede ser en los momentos más difíciles una verdadera forma de esperanza".

La instalación está formada por cinco niveles acompañados de elementos simbólicos propios de esta tradición como el papel picado, que representa la unión de historias y culturas; un arco floral; un tapete de aserrín y semillas que dibujan el mapa de Iberoamérica, con las rutas que siguieron los flujos migratorios hacia México.

"Creemos que era sumamente importante poder volcar la narrativa que se impone en lugar de las que nos separan. Traer esto a Madrid resume la memoria de un patrimonio que es compartido", declaró a EFE la mexicana Greta León, curadora encargada de este proyecto.

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Sobre el carácter interactivo de la obra, León explicó que "la gente también puede enviar sus fotos, sus recuerdos, sus historias, y se pueden proyectar", una dinámica que, concluyó, "nos hace como hermanos".

Este es el segundo año consecutivo en el que la Casa de América de Madrid se suma a la tradición mexicana del Día de Muertos. En 2025 también hicieron una ofrenda, en aquella ocasión dedicada a las abuelas.

Se trata de una exposición gratuita y permanecerá abierta al público a partir de este viernes y hasta el 10 de noviembre en la Casa de América.