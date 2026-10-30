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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:20

Marco Rubio urge a los países del G20 a cooperar ante "un momento crítico" para el mundo

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Atlanta (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió este viernes a los países del G20, las mayores economías del mundo, a cooperar para enfrentar lo que describió como un "momento crítico" para el mundo, plagado de amenazas que perturban la economía y la seguridad.

Por EFE
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El jefe de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones al comienzo de la reunión de ministros de Exteriores del G20, a la que asiste el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, entre otros.

"Nos encontramos en un momento crítico no solo para mi país, Estados Unidos, sino, francamente, para el mundo entero. Nos enfrentamos a una serie de crisis económicas y geopolíticas interconectadas, muchas de las cuales plantean amenazas graves a los fundamentos esenciales del orden económico mundial", apuntó.

Rubio destacó especialmente la importancia de la libertad de navegación, en una referencia al bloqueo del estrecho de Ormuz por Parte de Irán en respuesta a la ofensiva estadounidense, y el suministro global de alimentos.

Ante este contexto, subrayó que el G20 "debe trabajar conjuntamente para hacer frente a estas amenazas", reforzar la resiliencia económica y proteger los mercados.

"Como diplomáticos y dirigentes políticos, tenemos un papel fundamental que desempeñar. Tenemos el mandato, en nombre de los países a los que representamos, de trabajar juntos para coordinar respuestas ante las crisis emergentes y proteger nuestros intereses comunes", apuntó.

La reunión ministerial del G20, de dos días, arrancó este viernes en Atlanta sin la tradicional foto de familia, debido al rechazo de los representantes europeos a aparecer junto a Lavrov por la guerra de Ucrania, un país que no forma parte del G20 y que no fue invitado.

La cita debe servir para preparar la cumbre de líderes que el presidente Donald Trump acogerá en diciembre en su club de golf a las afueras de Miami.

Se produce en un momento en el que la guerra de Irán permanece estancada y Trump sopesa si retomar los combates contra la República Islámica tras las elecciones de medio mandato del próximo martes, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

La Casa Blanca también ha revitalizado los esfuerzos para intentar poner fin a la guerra de Ucrania: Trump envió la semana pasada a su emisario, Steve Witkoff, a reunirse con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski.

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