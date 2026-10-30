Mercado de exposiciones y congresos en México superaría 36.000 millones de dólares en 2026

Según la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Congresos (Amprofec), el valor de las exposiciones comerciales alcanzaría los 10.824 millones de dólares en 2026, un 10 % más que los 9.840 millones registrados en 2025.

Por su parte, el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) y la plataforma SpeakersMéxico.com proyectan una cifra de 25.941 millones de dólares para el rubro de congresos y convenciones.

La relevancia económica de esta actividad queda de manifiesto en las cifras del Comir, según las cuales, equivale al 1,84 % de la economía mexicana.

Asimismo, la Secretaría de Turismo señaló que este sector —que abarca exposiciones, congresos, convenciones, reuniones corporativas y viajes de incentivo— genera más de un millón de empleos directos e indirectos, con más de 366.000 eventos anuales en el país.

Para Marcos Gottfried, director de Tradex —empresa especializada en la organización de exposiciones comerciales—, la actividad ha “rebasado los números de 2019, año previo a la pandemia, y pese a la caída tremenda, este mercado está de regreso”.

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El director de SpeakersMéxico.com, Luis Valls, destacó que la industria creció cerca de un 9 % en 2025 y podría registrar un avance de hasta el 11 % en 2026.

Añadió, asimismo, que la adopción de nuevas tecnologías, la profesionalización de los organizadores y la demanda de experiencias especializadas están transformando el sector, en el cual las empresas buscan resultados comerciales concretos más allá de la sola promoción de sus productos.

Un ejemplo es FUNDIEXPO 2026, un encuentro especializado en la industria de la fundición que se celebra del 28 al 30 de octubre en Monterrey, Nuevo León, con la participación prevista de 340 expositores y cerca de 5.000 profesionales.

En su 72 edición, el evento contempla conferencias distribuidas en seis espacios especializados, donde se reunirán fabricantes, proveedores tecnológicos y compradores de diversos países —entre ellos Alemania e Italia— para presentar innovaciones en producción industrial y entablar vínculos comerciales.

Los organizadores estiman que los encuentros empresariales B2B podrían generar oportunidades de negocio por más de 20 millones de dólares. El programa incluye además charlas técnicas sobre nuevas tecnologías, optimización de procesos y sostenibilidad.

El presidente de la Sociedad Mexicana de Fundidores Región Norte, Fernando Morales, destacó que este tipo de foros contribuye a integrar a las empresas mexicanas en las cadenas de suministro de sectores clave como el automotriz, el energético y la manufactura avanzada.

Estas plataformas también sirven a segmentos especializados, como muestra la exposición Cerveza México, realizada en octubre en el World Trade Center de la capital del país.

El evento congregó a productores, distribuidores, fabricantes de maquinaria y proveedores de insumos, alcanzando una afluencia que, de acuerdo con los organizadores, superó los 25.000 visitantes registrados en la edición anterior.

Asimismo, Gottfried, quien también encabeza la organización de este encuentro, resaltó que las exposiciones especializadas permiten a las pequeñas y medianas empresas ampliar sus canales de comercialización y entablar un contacto directo con restaurantes, bares, cadenas comerciales y nuevos compradores.