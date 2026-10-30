Muere un operario de la planta nuclear de Zaporiyia en un ataque con drones, dice el OIEA

"El OIEA ha sido informado de que un empleado de la central nuclear de Zaporiyia (ZNPP) murió hoy en un ataque con drones. La víctima trabajaba como soldador en el taller centralizado de reparaciones de la planta", explicó anoche la agencia nuclear de la ONU en la red social X.

"El director general del OIEA, Rafael Grossi, afirma que cualquier ataque contra el personal de una central nuclear es completamente inaceptable", agregó el organismo, sin precisar quién podría haber realizado el ataque.

Grossi hizo además un llamamiento "a la máxima contención militar para contribuir a prevenir el riesgo de un accidente nuclear durante el conflicto".

Desde el inicio del conflicto, Rusia y Ucrania se vienen acusando mutuamente de realizar ataques con drones y bombardeos en las inmediaciones de la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa, con seis reactores.

El OIEA mantiene desde el inicio del conflicto equipos de inspectores en las principales instalaciones nucleares de Ucrania, incluida Zaporiyia.