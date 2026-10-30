ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 08:10

Mueren 16 civiles en el norte de Etiopía por un ataque de drones a un campo de desplazados

Imagen sin descripción

Nairobi, 30 oct (EFE).- Al menos 16 civiles murieron y otros 22 resultaron heridos tras un ataque con drones perpetrado contra un campamento de desplazados en la región etíope de Amhara, en el norte del país y que actualmente es escenario de combates entre el Ejército federal y grupos rebeldes, según residentes en ese campo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según publicó a última hora del jueves el periódico etíope Addis Standard, testigos que viven en el campamento Hyiq Jari 2, situado en la zona administrativa de Wollo del Sur, relataron que entre las víctimas se encuentran niños, mujeres y ancianos.

El campamento sufrió este jueves hasta cinco ataques, lo que también provocó que se quemase una veintena de viviendas, aunque EFE no ha podido verificar los detalles del ataque de forma independiente.

"El dron atacó el campamento al menos cinco veces, con intervalos de quince minutos, mientras los desplazados internos se encontraban dentro de sus refugios. Nunca esperamos que un dron atacara el campamento", declaró un testigo al mencionado diario.

Según el citado medio, el campamento alberga a más de 1.800 desplazados internos que además se enfrentan a una grave crisis humanitaria.

Los residentes contaron que las organizaciones humanitarias han dejado de prestar ayuda en gran medida, lo que dificulta a las familias el acceso a alimentos, vivienda y atención médica, y que las autoridades regionales no han respondido a sus llamamientos de apoyo.

"No tenemos ni techo ni comida. Quizás lo mejor sea ir a la ciudad y dormir en la calle, con la esperanza de que alguien se apiade de nosotros y nos ayude. No tenemos otra opción en este momento", dijo otro desplazado.

Ni los insurgentes ni el Gobierno etíope se han pronunciado al respecto sobre la autoría del ataque.

Esta violencia ocurre mientras el Ejército de Etiopía combate a grupos rebeldes en el norte del país, después de que el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región septentrional, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.

Desde entonces, las fuerzas federales han logrado rápidos avances, especialmente en Tigré, aunque también se han registrado combates en otras zonas, por la reciente formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores -que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés)- para derrocar al Gobierno etíope.

A esa situación se suman las acusaciones de Etiopía a Eritrea, país fronterizo con Tigré, de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su territorio, pero Asmara niega ese extremo.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra de gran escala, similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
02
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
03
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más
04
Ver más
05
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más

Te puede interesar