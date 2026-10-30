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Mundo
30 de octubre de 2026 - 21:40

Nicaragua excarcelará a 2.000 reos comunes en honor a uno de los fundadores del sandinismo

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San José, 30 oct (EFE).- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este viernes que el próximo 8 de mayo, cuando se cumple el quincuagésimo aniversario del fallecimiento de Carlos Fonseca Amador (1936-1976), uno de los fundadores del sandinismo, se excarcelará a 2.000 presos comunes con sentencia en firme.

Por EFE
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Los beneficiados pasarán al régimen de convivencia familiar “por buena conducta, para una nueva oportunidad de trabajar en sus hogares y familias”, dijo Murillo, a través de medios oficiales, esposa del copresidente del país centroamericano, Daniel Ortega.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentará a 9.900 en lo que va de año, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

En septiembre pasado, el Gobierno de Nicaragua excarceló a 1.500 presos comunes con motivo de las Fiestas Patrias.

Igualmente, en julio pasado el Gobierno nicaragüense excarceló a otros 2.000 reos comunes por el 47.º aniversario de la revolución sandinista, que se conmemora el 19 de julio; y esa misma cantidad de presos excarceló el pasado 30 de mayo, con motivo del Día de la Madre Nicaragüense.

Los pasados 2 de febrero y 1 de abril, el Ejecutivo sandinista indultó en cada fecha a 1.200 presos comunes. Las primeras excarcelaciones se otorgaron por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018), y las segundas se dieron por motivo de la Semana Santa.

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a 55.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, con el argumento de que tras estas decisiones se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

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