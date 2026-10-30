Omán evacúa a 25 tripulantes de un buque panameño atacado e incendiado frente a sus costas

La operación de evacuación se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Seguridad Marítima y permitió rescatar a los 25 tripulantes del buque comercial 'RITI', que se encontraba a 1,6 millas náuticas de la costa de Musandam cuando fue atacado y se desató un incendio a bordo.

Los tripulantes recibieron la atención médica necesaria tras ser evacuados, según la información difundida por las autoridades omaníes, que no precisaron las circunstancias del ataque ni el alcance de los daños sufridos por la embarcación.

El suceso se produce después de que la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) informara este viernes de que un buque que navegaba hacia el exterior del estrecho de Ormuz se encontraba en llamas a unas 25 millas náuticas al noreste de Khasab, en Omán.

La UKMTO indicó que había recibido una notificación de una tercera parte sobre el incendio y que, por el momento, desconocía las causas del incidente, el estado de la tripulación y el alcance de los daños, así como el posible impacto medioambiental.

Aunque ambos sucesos se registraron en las inmediaciones de Musandam, no se ha confirmado que el buque panameño 'RITI' sea la misma embarcación sobre la que alertó la UKMTO.

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El incidente se produce un día después de que otro barco se incendiara y acabara hundiéndose en el estrecho de Ormuz, a unas 9 millas náuticas al norte de Khasab, en un suceso en el que toda la tripulación fue evacuada a salvo.

Las autoridades regionales identificaron entonces la embarcación como un 'dhow', un barco tradicional de vela, cuyo incendio provocó que escorara y terminara hundiéndose.

Los incidentes tienen lugar en medio de las tensiones regionales por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y las advertencias de Teherán sobre las consecuencias de una eventual reanudación de las operaciones militares contra territorio iraní.

Teherán sostiene que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y ha informado desde principios de octubre de al menos 16 incidentes relacionados con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado esta vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.