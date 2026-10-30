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Mundo
30 de octubre de 2026 - 08:10

Periodistas denuncian intimidación por reportar sobre proyecto hidroeléctrico en la India

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Nueva Delhi, 30 oct (EFE).- Organizaciones de periodistas denunciaron un "plan siniestro" por parte de las autoridades indias para coartar la libertad de prensa en el estado de Arunchal Pradesh (AP), en el norte de la India, donde un proyecto hidroeléctrico impulsado por el Gobierno ha provocado violentas protestas en los últimos días.

Por EFE
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La denuncia llega después de que la Policía solicitara registrar el domicilio de una periodista del medio local Arunchal Times, argumentando que podría tener artículos y grabaciones relacionadas con los disturbios en contra de la represa Proyecto Multipropósito del Alto Siang (SUMP).

"Que la Policía solicite permiso al tribunal para realizar un registro en el domicilio de la veterana periodista Tongam Rina es un hecho sin precedentes. No es más que un intento de silenciar su voz", dijo este viernes a EFE el presidente del Arunachal Press Club (APC), Amar Sangno.

"Ningún plan siniestro por parte de la Policía para coartar la libertad de prensa", reclamó Sangno.

La semana pasada, un grupo de manifestantes quemó presuntamente una estación de policía y una oficina de la empresa estatal a cargo del proyecto, la NHPC, tras lo que las autoridades desplegaron al menos 30 compañías de las Fuerzas Policiales Armadas Centrales en la zona.

"La situación sigue siendo tensa. Los indígenas de la comunidad Adi exigen la liberación inmediata de los activistas detenidos, así como la retirada unilateral del personal de las fuerzas armadas", explicó el presidente de la APC.

Con una capacidad proyectada de 11.200 megavatios (MW), la represa SUMP se perfila como la mayor hidroeléctrica del país, aunque todavía se encuentra en estudios preliminares de factibilidad antes de comenzar a construirse.

Sectores de la población local, muchos de ellos de la comunicada indígena Adi, se oponen al proyecto sobre el río Siang ya que la represa destruiría tierras agrícolas y desplazaría a aldeas enteras.

El Gobierno indio, por su parte, asegura el SUMP es necesario para evitar un control total de China sobre el cauce, ya que Pekín inició en 2025 la construcción de la que será la mayor represa del mundo río arriba, cerca de la disputada frontera.

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