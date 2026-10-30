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Mundo
30 de octubre de 2026 - 11:35

Piden anular los papeles a un líder de "Cucarachas" en India tras acusarlo de ser nepalí

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Nueva Delhi, 30 oct (EFE).- Un tribunal del sur de la India admitió a trámite una petición para investigar el origen y la nacionalidad de uno de los líderes de movimiento juvenil indio de las "Cucarachas", que volverán a salir a las calles el domingo junto a la oposición al Gobierno.

Por EFE
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Un empresario denunció que el principal portavoz y cofundador del Cockroach Janta Party (CJP), Saurav Das, es originario de Nepal y le acusó de obtener ilegalmente el pasaporte indio y el documento de identidad nacional, según el medio jurídico Live Law.

Tras la demanda, la corte de Madrás solicitó explicaciones formales tanto a Das como al Gobierno central.

La causa se abre días después de que Das abandonara la prisión de Tihar, donde fue detenido bajo custodia judicial una semana por protestar en una zona histórica de Nueva Delhi a la que las autoridades prohibieron entrar en medio de una ola masiva de manifestaciones.

El demandante, según una declaración jurada a su abogado, afirmó que Das recibe "sin duda alguna" financiación del extranjero y le acusó de haber utilizado sus redes sociales "únicamente para generar caos, anarquía, desencanto y odio contra el Gobierno".

"Tiene una marcada tendencia comunista que glorifica a los izquierdistas radicales", dijo el demandante, que pidió anular sus documentos y bloquear sus redes, según recoge el mismo medio.

El portavoz de las "Cucarachas" no se ha pronunciado al respecto.

El CJP, autodenominado como un "grupo de presión" y no un partido, cambió el panorama político de la India en julio, cuando tras semanas de protestas logró forzar la dimisión del ministro de Educación.

Desde entonces el movimiento ha establecido una nueva corriente, liderada por activistas muy jóvenes, que ha movilizado a miles de personas contrarias al Gobierno del nacionalista hindú, Narendra Modi, casi diariamente.

Su protesta en la capital el pasado 11 de octubre para exigir la renuncia del jefe de la comisión electoral, Gyanesh Kumar, terminó paralizada por un enorme despliegue policial y paramilitar que detuvo a miles de personas y despertó la alarma de organismos internacionales de DDHH.

El próximo domingo, un bloque de partidos de oposición, liderado por el Congreso y que contará con la participación del grupo juvenil, volverá a tomar las calles para denunciar la eliminación de millones de nombres de las listas electorales y la represión policial.

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