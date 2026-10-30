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Mundo
30 de octubre de 2026 - 08:25

Prohíben la marcha del sábado propuesta en París por los sindicatos y 'chalecos amarillos'

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París, 30 oct (EFE).- La Prefectura de Policía (PP) de París prohibió este viernes la marcha propuesta en París para mañana por los sindicatos y los 'chalecos amarillos', que atravesaba parte del centro de la capital, y decretó un toque de queda parcial en dos arterias comerciales de la ciudad entre el sábado y el lunes.

Por EFE
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El nuevo veto de las autoridades se justifica por "el contexto especialmente tenso" en un momento en el que convergen las demandas de diferentes sectores en Francia y tras los actos vandálicos que conmocionaron al país el 17 de octubre, surgidos al calor de las protestas, que también se repitieron el 24 pero sin tantos altercados.

El trazado originalmente propuesto por el sindicato CGT, el segundo mayor en Francia en número de afiliados, y los 'chalecos amarillos' partía de la plaza de la Bastilla y terminaba en Concorde, a los pies de los Campos Elíseos y cerca del Elíseo y de la Asamblea Nacional francesa, dos simbólicas sedes del poder en el país.

El propuesto por la PP va desde la Porte de Charenton (sur) hasta la de Bagnolet (este), una ruta que rodea parte de París y evita los ejes comerciales y los centros de poder.

Asimismo, se volvió a decretar un toque de queda circunscrito a la place de la República y al nudo comercial de Châtelet-Les Halles, donde se produjeron numerosos saqueos el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.

Para este mismo viernes, los 'chalecos amarillos' habían previsto una sentada de protesta frente a la Asamblea Nacional, pero también ha sido prohibida por las autoridades.

En todo caso, para esta tarde, siguen en pie las convocatorias de diferentes caceroladas y protestas junto a otros lugares de poder, como los ayuntamientos o las delegaciones locales de los diputados.

"La democracia está siendo acallada, sobre todo desde que Macron (presidente francés) dijese que solo los sindicatos tienen derecho a manifestarte. Esto es muy grave y es anticonstitucional", señaló en declaraciones a EFE una de las portavoces nacionales de los chalecos amarillos, Azelma Sigaux.

Las masivas protestas de este mes, que según los convocantes han superado el medio millón de asistentes, han estado impulsadas en su origen por los estudiantes de secundaria, aunque a ellas se unieron otros grupos que protestan por el encarecimiento del coste de vida y la degradación de los servicios públicos.

Los sindicatos y los propios 'chalecos amarillos' fueron los convocantes de las movilizaciones del 17 y 24 de octubre, así como de la de mañana sábado.

Sin embargo, durante las movilizaciones, se han producido graves disturbios que han terminado en miles de arrestos y en al menos 3.000 comercios dañados por los saqueos.

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