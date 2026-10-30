Publicados en español los visionarios artículos inéditos de Joseph Roth sobre el nazismo

Su obra literaria opacó su labor de cronista elegante e irónico, y también visionario, pues llegó a vislumbrar el desastre cuando un estudiante se le cruzó luciendo una esvástica.

'El portador de la esvástica' es, precisamente, el título elegido para esta recopilación, con el subtítulo 'Escritos inéditos sobre el hundimiento moral de Alemania, 1919-1927'.

Una de esas crónicas retrata a unos estudiantes, "unos corredores de bolsa de quince años". En la galopante inflación de la República de Weimar, se dedicaban a especular en lugar de estudiar para los exámenes.

Es una de las imágenes de la época que más le impactó, junto con las de los mutilados de la I Guerra Mundial que pedían limosna por las calles.

"Entre las once y la una de la tarde, el vestíbulo de la Bolsa está repleto de estudiantes de secundaria de todas las edades y procedencias. Han abandonado sus estudios de antigua métrica. Homero se recita en forma de tipos de interés", escribe Roth.

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El editor, Javier Fernández Rubio, comenta en el prólogo de eta primera edición española que la conjunción de su condición de judío y la de intelectual crítico lo convirtió, a la vez, "en víctima y en testigo privilegiado de la pulsión autoritaria prusiana".

Y también en retratista de la "corrosión moral" que hizo posible el rápido ascenso del nazismo.

Fernández Rubio añade que Roth, en las andanzas y sufrimientos de las criaturas que figuran en sus escritos, ve el preámbulo de lo que vendría después. De ahí, que los textos que publicaba en las principales revistas en alemán de la época carezcan de cinismo, pero no de ironía ni de compasión.

Los textos de Roth son también, según el editor, "una declaración de guerra contra la complicidad intelectual y la cobardía de los escritores que prefirieron guardar silencio" ante lo que se avecinaba.

Roth fue autor de no menos de 4.000 artículos, una producción periodística original, valiente y con ribetes literarios que ahora cumple un siglo.

Nacido en 1894 en territorio del imperio austrohúngaro que hoy pertenece a Ucrania y fallecido en París en 1939, fue el gran cronista de la vida cotidiana de Viena y Berlín y llegó a ser uno de los escritores más influyentes y mejor pagados de su tiempo.

"Era inevitable que acabara exiliado, pobre, alcoholizado, enterándose horrorizado de que sus libros acabaron en la pila de la 'Acción contra el espíritu alemán' que los nazis prendieron en 1932 en la Bebelplatz de Berlín", señala Fernández Rubio.

Y concluye: "La misma cultura, la misma sociedad que había dado a Goethe, Kant y Nietzsche había construido las cámaras de gas".